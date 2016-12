Tukes varoittaa näistä ilotulitteista, tuotteet palautettava ostopaikkoihin

Patasarja on poistettu jo myyntipaikoilta, mutta virasto kehottaa palauttamaan jo ostetut tuotteet myyntipaikkoihin. Tuotetta ei saa missään nimessä ampua turvallisuuspuutteen vuoksi. Kolme Kunkkua -patasarjaa on myyty myös nimellä Evoluutiopakkaus. Palautusmenettely koskee molempia tuotteita. Järviseudulla tätä ilotulitetta on myyty Lappajärven osuuskaupassa.

-Testasimme tuotetta 27.12. Santahaminassa ja havaitsimme siinä selvän turvallisuusvirheen. Patasarjassa oli panoksia, jotka eivät räjähtäneet sekä osa ammuksista räjähti liian aikaisin. Maahantuojalla suoritetuissa lisäammunnoissa saimme tukea havainnoillemme, kertoo ylitarkastaja Mikko Ojala Tukesista.

Kolme kunkkua -ilotulite näyttää tältä. Kuva: Tukes

Tieto tuotteiden myyntipaikoista löytyy tästä linkistä.

Useissa ilotulitepadoissa vaarallinen ohje

Tukes varoittaa ilotulitepatoja ostaneita kuluttajia väärää tietoa antavasta käyttöohjeesta. Markkinoilla on ollut myynnissä useita patoja, joissa oleva ylimääräinen keltainen tarra ”TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ – DENNA SIDA MOT PUBLIKEN” ohjaa ampumista väärään suuntaan ja aiheuttaa näin vakavan vaaran ampujalle ja katsojille. Virheellisiä ohjeita löytyy ainakin seuraavista tuotteista: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Gold, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse. Ylimääräisiä tarroja voi olla myös muissa tuotteissa. Tietoja vaarallisista tuotteista tarkennetaan, kun Tukes saa lisätietoja maahantuojalta.

Ilotulitteiden maahantuoja Suomen Ilotulitus Oy havaitsi virheen omassa laadunvalvonnassaan ja on ollut yhteydessä patojen jälleenmyyjiin. Osa tuotteista on päätynyt kuluttajille virheellisinä. Kuluttajille myytyjen virheellisten tuotteiden määrä ei ole tiedossa, mutta maahantuojan arvion mukaan niitä on noin 300.

Tukes on hyväksynyt maahantuojan ehdotuksen korjaavasta toimenpiteestä, jossa tuotteessa oleva väärä tieto voidaan poistaa teippaamalla tai yliviivaamalla se ennen myyntiä kuluttajalle. Jälleenmyyjillä on myynnissä näin korjattuja tuotteita. Tukesin tietojen mukaan osa jälleenmyyjistä, kuten SOK-ryhmä ja Kesko ovat poistaneet tuotteet kokonaan myynnistä oma-aloitteisesti.

Myös joitain virheellisen tuotteen ostaneita kuluttajia on tavoitettu.

-Osa jälleenmyyjistä on pyrkinyt tavoittamaan asiakkaitaan kanta-asiakasjärjestelmänsä kautta tai muilla keinoin. Tärkeää on, että tieto saavuttaisi kaikki vaarallisia patoja ostaneet kuluttajat, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko Tukesista kertoo.

Kuluttajien tulee palauttaa tuotteet ostopaikkaan. Tuotteita ei saa ampua.

Kuvia tuotteista: