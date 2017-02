Aluemestaruuksia ja -ennätyksiä Lappajärvelle

M18-pistoolijoukkueeseen kuuluvat Roni Rannisto, Esa Savola ja Jesse Latvala. Kimmo Latvala

Kauhavan Alahärmässä järjestetyissä am-kilpailuissa tuli runsaasti onnistuneita suorituksia LappjA:n ampujille. Kaikkiaan Härmänmaalla nähtiin LappjA:n edustajilta 33 suoritusta ja joukkueita oli 7.



Lauantaina ammuttiin aikuisten kivääri ja nuorten pistooli. Aluemestaruudet nappasivat naisten sarjassa Mira Mäkelä, tuloksella 394 ja nuorten pistoolissa (M18) Esa Savola tuloksella 545. Roni Rannisto oli 4. ja Jesse Latvala 6. Poikien pistoolijoukkue saavutti mestaruuden yhteistuloksella 1517 (Esa Savola, Roni Rannisto ja Jesse Latvala), joka on myös kyseisen sarjan alue-ennätys. Miesten kiväärissä Aleksi Heinonen ampui hienon tuloksen 569, joka riitti kuudenteen sijaan. Miika Mäkelä sijoittui sijalle 15. ja Marko Mäkelä sijalle 16.

Sunnuntaina vuorossa oli aikuisten pistooli ja nuorten kivääri. Aluemestaruuden uusi Mira Mäkelä N20-sarjassa, kiväärituloksella 398, joka on myös N20-sarjan uusi alue-ennätys. Konsta Aho tähtäsi M20-sarjan mestariksi tuloksella 552. M16-sarjassa mukana olivat kivääriampujat Aleksi Heinonen, Tuomas Olli ja Miika Mäkelä. Heinonen ampui oman ennätyksensä 373, joka takasi hänelle viidennen sijan. Mäkelän sijoitus oli seitsemäs ja Ollin kymmens. Poikien yhteistulos (1058) riitti kolmanteen sijaan joukkuekilpailussa. Miesten pistoolissa parhaiten pärjäsi Esa Savola, joka paransi pisteellä lauantaista. Tulos 546 riitti 11. sijaan ja Kimmo Latvalan sijoitus oli 20.

Kultahippujen osalta kilpailut käytiin non-stop ammuntana molempina päivinä. Parhaimmista suorituksista vastasivat Hermanni Kuoppala ilmakiväärin 12VT sarjassa ja Oscar Pakulla ilmapistoolin 10IT sarjassa. He molemmat sijoittuivat neljänsiksi. Kuoppala latasi tauluun 158 pistettä, jääden vain pisteen päähän pronssista. Pakulla oli myös tiiviisti pronssivauhdissa mukana ja jäi lopulta kahden pisteen päähän kolmannesta sijasta. 10IT sarjan joukkue nappasi kolmannen sijan jääden vain kolmeen pisteen päähän kakkospaikasta. Joukkueessa ampuivat Liina Viinamäki, Oscar Pakulla ja Veera Mäkelä.

Ensi viikonloppuna on vuorossa Joukkue-SM-kilpailut Kankaanpäässä, jonne Lappajärven Ampujat osallistuu kolmen joukkueen voimin.

Kimmo Latvala