Eepos-kirjastoissa juhlitaan tänään

Eepos-kirjastokimppa avautui 7. helmikuuta. Tänään sen kunniaksi Järviseudun kirjastoissa on kahvitarjoilu.

22 kunnan yhteinen kirjastokimppa tuo asiakkaille sekä kirjastoille monia etuja. Yhdellä kirjastokortilla voi lainata kaikissa Eepos-kirjastoissa ja kirjat voi myös palauttaa mihin tahansa näistä kirjastoista. E-kirjoja on mahdollista lukea selaimella e-kirjapalvelussa, ladata omalle laitteelle tai käyttää mobiililaitteille suunnattua sovellusta. E-äänikirjojakin on kevään mittaan mahdollista kuulla omalla laitteella mobiilisovelluksessa. Käytössä on eMagz-kokoelma, jossa voi lukea 26 kotimaista lehteä kirjaston asiakastyöasemalla. Tulossa on Naxoksen musiikkitietokanta, joka sisältää 1,5 miljoonaa klassista kappaletta joita voi suoratoistaa selaimella tai omalla ilmaisella mobiiliohjelmalla. Se toimii kirjastokortin numerolla.

Yhteinen verkkokirjasto Finna on avautumassa lähiaikoina.