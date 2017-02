Sähköinen asiointi laajenee Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on ollut 9.2. alkaen mahdollisuus tehdä www.hyvis.fi -sivuston kautta sähköinen yhteydenottopyyntö aikuissosiaalityöhön, perheneuvolaan, vammaispalveluun tai lastenvalvojalle.

Lisäksi kuntalainen voi täyttää sähköisen kotipalvelu- ja vammaispalveluhakemuksen, ilmoittaa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tai tehdä lastensuojeluilmoituksen. Asiointi tapahtuu tunnistautumisen kautta, joten nimettömänä yhteydenottoa ei voi tehdä.

Turvallisen viestinvälityksen avulla kuntalainen voi asioida työntekijänsä kanssa tietoturvallisesti ja ajasta ja paikasta riippumatta. Turvallinen viestinvälitys tarkoittaa tietoturvallista yhteydenpitoa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tai ammattilaistiimin kanssa. SosiaaliHyvikseen kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tässä vaiheessa 15 vuotta täyttäneet voivat asioida SosiaaliHyviksen kautta. Hakemuksen tai yhteydenottopyynnön jokainen käyttäjä voi täyttää vaikka heti, mutta turvallista viestinvälitystä varten tarvitset viestinvälitysoikeudet, jotka työntekijä voi sinulle avata.

SosiaaliHyvis on yksi asiointitapa lisää muiden joukossa, asiointi ei ole siirtymässä sähköiseksi. Kiireelliset asiat toivotaan jatkossakin hoitamaan puhelimitse tai kasvotusten. Sähköisiä asiointipalveluita on käytössä jo Kaksineuvoisen terveyspalveluissa ja käyttöä on tarkoitus laajentaa kuntayhtymässä seuraavaksi ikäihmisten palveluihin. Erillinen työryhmä suunnittelee uusia lomakkeita ja prosesseja esimerkiksi vammaispalveluihin ja ikääntyvien palveluihin koko maakunnan alueella.

SosiaaliHyvis on otettu käyttöön Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lisäksi Etelä-Pohjanmaan neljässä muussa sosiaalitoimen yksikössä: Lapuan perusturvakeskuksessa, Järvi-Pohjanmaan perusturvassa, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä sekä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä Kurikan alueella.