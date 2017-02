Järvinäkymä Purmojärvelle on tullut paremmin esiin, kun kylätoimikunta on raivannut pusikkoa.



Purmojärven rantaa on raivattu talkoilla jokisuun alueelta, alue on lähinnä vesijättömaata. Raivausta on tehty kylätoimikunnan aloitteesta. Kyläläiset ovat tehneet raivauksia myös omilla ranta-alueillaan. Järvinäkymä tulee nyt paremmin esiin.