Raviväkeä palkittiin

Kortesjärven Hevosjalostusyhdistys ry, Härmän Seudun Hevosystäväin yhdistys ry, Kauhavan Ravinaiset ry, Kauhavan Ravirata Oy ja Härmän Ravirata Oy järjestivät Kauhavan hevosystäväin yhteisen palkitsemistilaisuuden 28. tammikuuta Härmän kuntokeskuksessa.

Kortesjärven hevosjalostusyhdistyksen palkittavat vuodelta 2016: Pistekilpailun parhaat: 1) Päivän Pokeri, 23p., om. Arja Talvilahti, 2) Lankori, 21p., om. Arja Talvilahti, 3) Gouann Laukko, 15p., om. Hannu Färnti.

Tähtiajan alitus, lv 1.17,9, sh 1.30,0: Lankori. Denna, om. ja valm. Mikko Ojanperä. Lötens Turenne, om. Janne, Olli ja Risto Sarkaranta, valm. Olli Sarkaranta.

Vuonna 2016 synt. varsat: Ori Come And Stay, kasv. Hanna Autio ja Mikko Ojanperä. Tamma Sohvin Miina, kasv. Tomi Pirttinen ja Arja Talvilahti. Tamma Gem Crystal, kasv. Ari ja Reino Ylivainio. Tamma Leijan Muisto, kasv. Sami Syväjärvi ja Marjo Välikangas.

Opetuslähdön hyväksytysti suorittaneet, kannustuspalkinto: ruuna Garland Star, om. Garland Stablen. Tamma Black Bog’s Lady, om. Mustaisnevan Turkis Oy. Tamma Garriella, om. Mikko Ojanperä. Ori Gibson Star, om. Elina Ojanperä. Ori Gabriel Star, om. Risto Nevamäki.

Vuoden talkoolaisena palkittiin Ponikujan Titaniumi, om. Saara ja Vihtori Autio. Poni on osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja ollut ponikerhon opetusponina.

Kantakirjatut hevoset: Viva Valpuri ja Sindi-Salama. Hevoset omistavat Arja Talvilahti ja Sauli Pirttinen. Tammat jalostusarvosteltiin juoksijasuunnalle Kaustisella 21.4.2016.

Kauhavan ravinaiset palkitsi nuoria ohjastajalupauksia: Roosa Autio, Iina Hautamäki, Sara Hautamäki, Aada Korpi, Ronja Patteri. Naiskuskeista palkittiin Inka Haapaharju, Susanne Klemola, Maria Korpi, Riitta Laaja, Silja Mäkelä, Anu Penttilä, Heli Penttilä, Piia Talvilahti, Laura Virtapohja.

Naiskasvattaja: Sirpa Rintala. Naisomistaja: Tiina Ala-Ranta.

Nopeimmat lämminveriset: 3v.: Felippe Star, 17,8 ake, om. Jokirannan talli. 4v. ja vanhemmat: Haras Du Pin, 12,1 aly, om. Alapelto Pentti, Kuikka Jukka ja Rannankari Urpo.

Nopeimmat kylmäveriset: 3v.: Waxen, 33,8ke, om. Pekka Lillbacka. 4v.: Tangen Balder, 34,7 ake, om. Lillbacka Powerco. 5v. ja vanhemmat: Lumi-Hessu 24,1ake, om. Pekka Lillbacka.

Vuoden naisvalmentaja: Arja Talvilahti.

Härmän ravirata palkitsi vuoden 2016 voitokkaimmat hevoset: sh. Wauhti, kasv. ja om. Pekka Lillbacka, valm. Veli-Erkki Paavola. Lv: Sort of Sorrow, kasv. Pälvi Pöyhönen, om. Antti ja Tiina Ala-Rantala, valm. Antti Ala-Rantala.

Härmän Seudun Hevosystäväinyhdistyksen palkitsi: Vuoden kökkähenkilö: Helena Kuoppala. Vuoden ratsastaja: Sini Ojala. Vuoden raviponi: Suihkarinna, om. ja valm. Ronja Patteri. Alle 3-minuutin alittaja poni: Suihkarinna 2,59,0ly.

Kantakirjatut: Werna, om: Pekka Lillbacka.

Erityismaininnat: Katariina Kuoppala, SM-kakkonen taontakisa. Warre, ikäluokkansa toiseksi rahakkain ja kolmanneksi nopein.

Vuoden kasvattaja: Paavo Perämäki.

Koelähdön suorittaneet: Vuonna 2016 härmäläisistä hevosista koelähdön suoritti 7 lämminveristä, 3 suomenhevosta ja 1 kylmäverinen.

LV-valioaikarajan alittaneet: Rain´s Banshee, om, Illikainen Saku, Mäkelä Mari ja Silja. Maana´s Black Roseom, om. Veli-Matti Holkkola ja Granath Toni. Lilla Longleg, om. Veli-Matti Holkkola ja Granath Toni. Peppi Longleg, om. Maija Holkkola ja Niemi Mauri. Diesel Degato, om. Hamkari Oy.

SH-tähtijuoksijat: Passinto, om. Hanna Ylivainio. Reipas Tella, om. Pasi ja Tapio Ekola. Wauhti, om. Pekka Lillbacka.

Haamujuoksijat: Ariel Hope, om. Linda Pärand. Peach Cake, om. Tero Latvala. Tribestream, om. Rinti Oy. Sort of Sorrow, om. Tiina ja Antti Ala-Rantala.

Rahankerääjä LV: Sort of Sorrow, 16900 euroa. Rahankerääjä SH: Lumi-Hessu, 8550 euroa.

Murto-patsas: Reipas Tella, 17 starttia, joista 4 ykköstä, 2 kakkosta ja 2 kolmosta.

Pistekilpailun parhaat: Sort of Sorrow, 98p, Tribestream 72p, Wauhti 54p.

Kauhavan Ravirata Oy palkitsi pistekilpailun parhaat lämminveriset: 1) Amex, 20p, om. Sir-Talli Oy, valm. Eija Sorvisto. 2) Edward Star, 16p, om. ja valm. Ari Hautala. 3) Darius Star, 14p, om. ja valm. Ari Hautala.

Parhaat suomenhevoset: 1) Viulori, 15p, om. Laura Virtapohja ja Maria Mäkipelkola, valm. Matti Virtapohja. 2) Uusi-Valtsu, 13p, om. ja valm. Ari Hautala. 3) Aamun Lumo, 8p, om. Laura Virtapohja ja Maria Mäkipelkola, valm. Matti Virtapohja

Sh 1.28 alittanut: Viulori. Lv 1.15.0 alittanut: Always to Excel, om. Hannu Heino, valm. Ari Hautala.

Vuoden 2016 hevonen: Amex.

Paras kauhavalainen 3-4 vuotias hevonen, joka valitaan sen mukaan, kuka on tienannut eniten rahaa: Amex, voittosumma 5645 euroa, om. Sir-Talli Oy.