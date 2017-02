Seija Rankisen juuret ovat Inarissa ja Perhossa, mutta koti on Evijärvellä. Rankinen on äitinsä puolelta kolttasaamelainen.

Seija Rankinen oli muutaman vuoden ikäinen, kun hänen perheensä muutti Ivalosta Perhoon. Ivalon Nellimissä ja Sevettijärvellä asuu edelleen hänen sukulaisiaan. Rankinen on ylpeä juuristaan, joiden merkitys on kasvanut iän myötä.

Kolttasaamelaisia on Suomessa noin 700, saamelaisia noin 7 000. Saamelaisten kansallispäivää vietetään ensi maanantaina.