Kortesjärvellä kannetaan vastuuta

Kauhavan nykyisessä valtuustossa istuu viisi kortesjärveläistä; neljä keskustasta ja yksi kokoomuksesta. Tulevien kunnallisvaalien ehdokasasettelu on vielä kesken. Niin keskustassa kuin kokoomuksessakin vastuu ehdokasasettelusta on paikallisyhdistyksissä.



–Tällaisesta asemasta ei voi olla lähtemättä ehdokkaaksi, toteaa kaupunginhallitusta viimeiset kaksi kautta johtanut Heikki Hakala (kesk.).

–Kaupungin organisaation sopeuttaminen ja sopeutuminen tuleviin muutoksiin on uuden valtuustokauden tärkeimpiä asioita, toteaa ehdokkaaksi lähtevät Jaakko Niemistö (kesk.) tulevasta sote- ja maku-uudistuksesta.

–Kokoomuksessa ehdokasasettelu on edennyt hyvin. Mukaan on tulossa uusiakin ehdokkaita, kertoo ehdokkaaksi asettuva Janne Sankelo (kok.).

SDP:llä ei ole ollut Kortesjärveltä valtuutettua nykyisessä valtuustossa.

– Tuleviin kunnallisvaaleihin asetamme ehdokkaita myös Kortesjärveltä, toteaa kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja Sinikka Syrjälä (sd.).