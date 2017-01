Haloo Vimpeliä edustavalla Lassilalla on meneillään kahdeksas valtuustokausi. Hän on toiminut myös yhden kauden varavaltuutettuna ennen kuin ylsi varsinaiseksi valtuutetuksi. Matti Lehdolla kausi on jo 11:s. Häntä ei valittu vuodet 2001-2004 istuneeseen valtuustoon.

