Jääkärit koottiin kartalle

Alahärmästä, Kauhavalta, Kortesjärveltä ja Ylihärmästä lähteneiden yhteensä 119 jääkärin lähtöpaikka on merkitty juuri julkaistulle kartalle. Kartasta löytyy lisäksi tietoa alueen etappipaikoista, muistomerkeistä sekä muista tärkeistä kohteista. Karttaan on myös lueteltu jääkäreiden perustiedot sekä sotilasarvot.

Kartan toiselle puolelle on koottu yleistietoa jääkäriliikkeestä, reiteistä Saksaan sekä koulutuspaikoista Saksassa ja Liettuassa.

Kartta toimii tietolähteenä ja opaskarttana matkailijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Karttoja on jaossa muun muassa alueen museoissa. Kustannuksista on vastannut Suomen Jääkärimuseon ystävät ry. Jääkärikartta liittyy Suomi 100-juhlavuoden tapahtumiin Kauhavalla.