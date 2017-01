Myllymäki elää unelmaansa Palojärvellä

Kortesjärven Palojärven rannalle elokuussa muuttanut Katja Myllymäki toi mukanaan viidet kangaspuut sekä koirat Muljan ja Bonjan. Nyt navetassa asustelee myös kolme ankkaa.

Kangaspuissa Katja Myllymäki kutoo villasta muun muassa mattoja ja erilaisia sisustustekstiilejä, joita myy ja markkinoi Villamylly-nimellä. Käsityöläisyys ei täysin elätä, päivätyö löytyi VM-Carpetilta.

– Villa on lämmin ja mukautuva materiaali, sitoo pölyä, on helppo pudistaa sekä allergiavapaa, ellei ole allerginen juuri lampaalle. Villa on periaatteessa ollut tekstiileistä kauan pois ja siksi nykyisin vähän vieras materiaali kodin- ja sisustustekstiileihin, Katja Myllymäki toteaa.

– Valikoin käyttämäni villan suoraan lammastiloilta ja käytän pieniä kehräämöjä lankojeni tuotantoon. Käyttämäni villan voi jäljittää lammastilalle saakka.