Kesko on aloittanut isot yt-neuvottelut, joiden seurauksena 114 kaupan kohtalo on vaakalaudalla.

Asiasta kertoo Iltalehti.

Eräs näistä kaupoista on Evijärven Siwa. 53 kaupan kohdalla Kesko selvittää, onko liiketoimintaa mahdollista jatkaa kestävällä tavalla. Evijärven Siwa on tällä listalla. Toisella listalla on 61 kauppaa, joita Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää ongelmallisena paikallisen kilpailutilanteen kannalta. Virasto on velvoittanut Keskoa luopumaan kaupoista, minkä seurauksena näissä kaupoissa käydään yt-neuvottelut.