Monitoimikenttä yhteiskoulun pihaan

–Normaalisti kentän hankintahinta on 40 000 euroa, ohjelmaan kun pääsee, hinta on 25 500 euroa, kertoo Lappajärven kunnan vapaa-aikasihteeri Perttu Hautala.

Loput kentän hinnasta kerätään paikalliselta osuuskaupalta, koska S-ryhmä on Ässäkenttäohjelman yksi osapuoli. Lappajärvellä osuuskauppa toimii itsenäisesti, joten kenttähankkeen omarahoitusosuus kerättiin monesta eri lähteestä.

–Paikallisia tukijoita hankkeessa ovat Lappajärven Osuuskauppa, Lappajärven Osuuspankki ja Lappajärven isojakokunta ja Lappajärven kunta, Hautala selvittää.

Monitoimikentän rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi kesänä. Pohjatöitä ei isommin tarvitse tehdä, sillä kenttä nousee asvalttialueelle yhteiskoulun pihaan pesäpalokentän viereen.

–Tavoitteena on, että kenttä on käynnissä, kun lukuvuosi 2017 käynnistyy elokuussa, Hautala summaa.