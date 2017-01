Järviseudun Sanomat

Järviseudun Sanomat on Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla kerran viikossa ilmestyvä puolueeton paikallislehti.

Levikiltään Järviseudun Sanomat on sarjassaan Suomen suurin viikoittainen paikallislehti. Ilmestymispäivä on keskiviikko.