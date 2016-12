Palvelumuistiolla on paikkansa

Palvelumuistio eli paikkakuntakohtainen pieni puhelinluettelo on jaettu ja jaetaan lähipäivinä postilaatikoihin Kortesjärvellä. Muistiota on saatavissa myös Kortesjärven Apteekista ja SEO:lta.

Palvelumuistioon on koottu Kauhavan alueen puhelinnumerot. Kortesjärveläisille palvelumuisto on maksuton, mutta muistion välissä on pankkisiirtolomake, jolla voi maksaa vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun LC Kortesjärven toimintaan. Kertynyt tuotto käytetään pääosin paikallisesti muun muassa lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön tukemiseen.

Palvelumuistiotoimikunnan jäsen Pertti Pirttinen toteaa, että palvelumuistiolla on edelleen paikkansa, vaikka nykyisin tieto on siirtynyt netiin.

–Kaikki eivät halua tai osaa käyttää nettiä. Palvelumuistiosta löytyy helposti oman alueen numerot, kuten yksilöidysti esimerkiksi seurakunnan tai Kaksineuvoisen numerot. Myös mainostajista löytyy aakkosellinen luettelo, toteaa Pirttinen.