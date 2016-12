35-vuotias Vetelin Urheilijoiden kasvatti on edustanut Vimpelin Vetoa kaudesta 2003 lähtien. Veto nousi miesten Superpesikseen vuonna 2004. Vedon etukenttäpelaajalla on tilillään 338 runkosarjan ottelua ja 13 kautta Superpesiksessä. ”Lönni” on valittu kerran miesten Itä-Länteen. Palkintokaapissaan hänellä on kaksi miesten Superpesis-kultaa, viisi hopeaa ja yksi pronssi.