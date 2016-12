Valosesta Vapepan valmiuspäällikkö

Kortesjärveläinen Aki Valonen on Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun uusi valmiuspäällikkö.

Valinnan teki piirin hallitus haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti. Tehtävään oli 35 hakijaa.

Aki Valonen on ollut mukana vapaaehtoistyöntekijänä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toiminnassa kymmenisen vuotta, hänellä on myös vahvaa järjestötaustaa, muun muassa reserviläisjärjestössä toimimisesta.

Puolisonsa Jaana Vistin kanssa omassa kultaseppäalan yrityksessä työskennellyt Aki Valonen jättää yritystoiminnan nyt puolison vastuulle.

Uudella valmiuspäälliköllä on toimisto Kortesjärvellä, mutta työhön kuulun matkustamista, muun muassa erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumista eri puolilla Suomea.

Valonen aloittaa tehtävässä vuoden 2017 alussa.