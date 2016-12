Vimpelin kunta on saanut valtiolta 500 000 euron rahoituksen kahden kiertoliittymän rakentamiseen Männikön ja Ventilän risteyksiin. Lisärahoitusta tieliikenteeseen myönnettiin kuusi miljoonaa, ja Vimpelin kiertoliittymät ovat ainoa tietöihin liittyvä hanke Vaasan vaalipiirissä, jolle myönnettiin rahoitusta.

Liittymiä on toivottu jo pitkään, mutta ongelmana on ollut puuttuva rahoitus.