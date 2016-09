Tuluutin museota remontoidaan Museoviraston lahjoituksella

Alajärvi-seuran puheenjohtaja Juhani Salo on tyytyväinen seuran saatua Tuluutin museolle urakoitsijaksi Ismo Rajalan, jolla on kokemusta vastaavan tyyppisistä kohteista.

Alajärvi-seuran ylläpitämän Tuluutin museon toimintaa on viime vuosina rajoittanut lattiasieni, joka pesiytyi väärin asennettuihin lattiahirsiin. Nyt museolla on käynnistymässä lattiaremontti Museoviraston lahjoituksen turvin. Alajärvi-seuran puheenjohtaja Juhani Salo toivoo remontin myötä museon toiminnan palautuvan vilkkaammaksi. Museo on tupaten täynnä tavaraa, joten seura etsii myös lämmintä, valoisaa näyttelytilaa pienemmälle esineistölle läpi vuoden tapahtuvaa näyttelytoimintaa varten.

Lue lisää aiheesta ensi viikolla.