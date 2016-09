Puolukan vastaanotto päättyy maanantaina

Härmänmaan 4H-yhdistyksen marja-asemat ovat tänä syksynä ottaneet puolukkaa vastaan Ylihärmässä ja Kauhavalla. Puolukan vastaanotto käynnistyi 22. elokuuta. Viimeisen päivän marja-asemat ovat avoinna maanantaina 5. syyskuuta.

– Marja-asemat ovat avoinna nyt aikaisempiin vuosiin verrattuna lyhyemmän ajan, koska tavoiteltu marjamäärään on jo saatu täyteen. Puolukkaa on ollut runsaasti ja marjat ovat olleet suuria ja erittäin hyvälaatuisia. Viimeisen päivän marja-asemamme ovat avoinna maanantaina, kertoo vs. toiminnanjohtaja Reetta-Kaisa Vähäsarja.

4H-yhdistys toimii puolukan vastaanotossa yhteistyössä Polarica Oy:n kanssa.

Härmänmaan 4H-yhdistys on ottanut tänä syksynä puolukkaa vastaan noin 20 000 kiloa.