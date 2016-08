Välieräsarja katkolla tiistaina

Sami Haapakoski ja muu Vimpelin Vedon Superpesis-miehistö on vahvasti menossa kohti seitsemättä perättäistä miesten Superpesiksen finaalipaikkaa.

Vimpelin Vedon Superpesis-joukkueen kausi on jatkunut voitokkaasti. Joukkue on voiton päässä Superpesiksen finaalipaikasta. Kolmas ottelu Vedon ja Kouvolan Pallonlyöjien välillä pelataan Saarikentällä tiistaina 30.8. kello 17. Kouvola kaatui viime torstaina Saarikentällä 2-0 (4-1, 10-3). Lauantaina KSS Energia Areenalla Kouvolassa kotijoukkue oli kiinni avausjakson voitossa, mutta Veto oli toista mieltä. Henri Puputti kavensi tilanteen 2-2:een ja viime kaudella KPL:ää edustanut Matias Rinta-aho löi voittojuoksun. Toisella jaksolla myös tiivistä ulkopeliä esittänyt Veto naulasi taululle kuusi juoksua, kun taas KPL ei onnistunut rikkomaan kuparistaan. Toisessa välieräparissa ottelusarja on katkolla Sotkamon Jymylle tulevana keskiviikkona. Kainuulaisjoukkue voitti Joensuun Mailan sunnuntaina toistamiseen.