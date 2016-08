Vielä aikaa osallistua kyläelokuvakilpailuun

Vielä on aikaa toimittaa kyläelokuvafestivaalin lyhytelokuvakilpailuun varttitunnin tuotos kesämuistoista tai muusta maaseudun arkeen, juhlaan tai historiaan liittyvästä aiheesta. Video voi olla draamaa tai dokumenttia, faktaa tai fiktiota tai ihan vain kylän kuvausta. Pääasia että video on tekijänsä näkemys maaseudun elämästä. Idea ratkaisee, ei tekniikka, eli vaatimattomillakin kotikameroilla ja kännyköillä voi syntyä mieliinpainuva lyhytelokuva maaseudun elämästä. Elokuvan muoto on vapaa ja huumori on sallittua.

Vuoden kyläelokuva valitaan Alajärven Luoma-aholla lauantaina 29.10. pidettävillä valtakunnallisilla kyläelokuvafestivaaleilla. Voittaja saa Vuoden kyläelokuva -pystin ja 500 euron rahapalkinnon. Lisäksi tuomaristo voi jakaa muita tunnustuksia.

Elokuvat tulee toimittaa Aisaparille 16.9. mennessä. Kilpailuun voi osallistua myös aikaisemmin tehdyillä videoilla.