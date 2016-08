Liikunta on lääkettä kokosi eläkeläiset yhteen

Alkulämmittely on tärkeää ennen liikuntaa. Vimpelissä kroppa vetreytettiin liikuntasihteerin ohjein. Kolmen EL-piirin kampanja korostaa myös sosiaalista puolta eli yhdessäoloa

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri haastoi naapurinsa eli Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan piirit Liikunta on lääkettä -kampanjaan. Sen tarkoituksena on, että kuluvalla viikolla järjestetään liikuntatapahtumia ja joissa osallistujat liikkuvat vähintään puoli tuntia. Kampanjaan osallistuvat yhdistykset saivat itse valita liikuntamuodon. Järviseudun Sanomien päälevikkialueella on muiden muassa patikoitu, pelattu frisbeegolfia ja frisbeegolfia sekä hikoiltu kuntosalilla ja kävelty. Ainakin Lappajärvellä ja Vimpelissä osallistujamäärä oli järjestäjien mukaan myönteinen yllätys.