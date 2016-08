Mitalitoiveet yltyvät Koskikievarissa

Koskikievari alkoi täyttyä painihullusta kansasta jo reilua tuntia ennen Petra Ollin painia. Lappajärven Veikkoja edustava Olli painii naisten 58 kilon sarjassa.

Koskikievarissa jännittää noin kaksikymmentä ihmistä Ollin neljännesvälierää. Toiveet mitalista olivat jo ihmisten mielissä.

–Finaalipaikkaa odotetaan, Raimo Korkea-aho sanoo.

Samassa pöydässä istuvat Voitto Keskinen ja Reijo Hukmarsalo ovat samaa mieltä. Kolmikko aikoo viettää koko illan Koskikievarissa ja kannustaa Ollia kohti olympiamitalia.

–Yöhön asti tässä samassa pöydässä istutaan, Korkea-aho kertoo.

Taksikuskina toimiva Antti Hautaketo on tullut seuraamaan tunnelmaa Koskikievariin töiden ohella. Myös hän odottelee mitalia Petra Ollilta.

–Mitali on tavoitteena, värillä ei ole väliä, Osmo Honkaniemi kertoo puolestaan.

Risto Alalantela jaksaa uskoa myös Ollin palkintokorokesijaan.

–Petralla on voimatasapaino noussut ja hän on harjoitellut niin paljon, että mitali tulee, Alalantela kertoo.

Petra Olli kohtaa Nigeriaa edustavan Aminat Oluwafunmilayo Adeniyin kello 17.04 neljännesvälierissä.